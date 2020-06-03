HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor

Alman kaleci Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş, Hollanda ekibi PSV Eindhoven'de forma giyen Jeroen Zoet ile ilgileniyor.

Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor
03.06.2020 23:08 | Son Güncelleme: 03.06.2020 23:12

Beşiktaş, Loris Karius'dan boşalan kalesini Hollandalı Jeroen Zoet ile doldurmayı planlıyor.

Siyah beyazlıların kaleciye ilgi duyduğu öğrenilirken, Beşiktaşlılar yetkililerin Zoet'i yakın takibe aldığı ve maçlarını elektronik ortamda değerlendirdiği bilgisine ulaşıldı.

TEMASA GEÇİLECEK

Hollandalı kaynaklar da Beşiktaş'ın kaleciyi izlediğini doğrularken siyah beyazlıların ligin son haftalarına doğru resmi temas kurabileceği gelen haberler arasında.

Sergen Yalçın'ın genç kalecilerin performansını görmek istediği bilgisine de ulaşılırken takviyeye ihtiyaç duyulması halinde Yalçın'ın yabancı ve tecrübeli bir ismin kadroya katılmasını tercih ettiği öğrenildi.

(Kaynak: Bein Sports)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Belediye Başkan Yardımcısı basın toplantısında bacak kaslarını gösterdi Spor
Belediye Başkan Yardımcısı basın toplantısında bacak kaslarını gösterdi
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'den Acun Ilıcalı açıklaması: Henüz anlaşamadık ama görüşmeler sürüyor Spor
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'den Acun Ilıcalı açıklaması: Henüz anlaşamadık ama görüşmeler sürüyor
Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere Spor
Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi Spor
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı Spor
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor Spor
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor
Ronaldo'nun fiziksel verileri, koronavirüs öncesine göre daha yüksek çıktı
Ronaldo'nun fiziksel verileri, koronavirüs öncesine göre daha yüksek çıktı
Eski Beşiktaşlı Ahmet Dursun için eşinden sürpriz itiraf: Beni tavuk pilavcıya götürdü
Eski Beşiktaşlı Ahmet Dursun için eşinden sürpriz itiraf: Beni tavuk pilavcıya götürdü
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk
Kayserisporlu Miguel Lopes, kızının kendisine makyaj yapmasına izin verdi
Kayserisporlu Miguel Lopes, kızının kendisine makyaj yapmasına izin verdi
Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan iddialarına yanıt: Özümüze dönüyoruz, manasız transferler geçmişte kaldı
Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan iddialarına yanıt: Özümüze dönüyoruz, manasız transferler geçmişte kaldı
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Isla, Boca Juniors'a gidiyor
Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Isla, Boca Juniors'a gidiyor
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor
Hazırlık maçı yapmak isteyen Fenerbahçe'ye TFF'den izin çıkmadı
Hazırlık maçı yapmak isteyen Fenerbahçe'ye TFF'den izin çıkmadı
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık
Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu
Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor
Kadroda düşünülmeyen Kruse'nin isteksiz halleri Fenerbahçe'yi zora soktu
Kadroda düşünülmeyen Kruse'nin isteksiz halleri Fenerbahçe'yi zora soktu
Eski yenge, üstsüz pozuyla hayranlarının aklını başından aldı
Eski yenge, üstsüz pozuyla hayranlarının aklını başından aldı
Altınordu, Ravil Tagir ve Burak İnce'yi Avrupa kulüplerine satacak
Altınordu, Ravil Tagir ve Burak İnce'yi Avrupa kulüplerine satacak
George Floyd'u diz çökerek anan Liverpool'da Klopp, tüm maçları kazanmak istiyor
George Floyd'u diz çökerek anan Liverpool'da Klopp, tüm maçları kazanmak istiyor
Fatih Terim, sosyal medya hesabından 'Irkçılığa hayır' mesajı paylaştı
Fatih Terim, sosyal medya hesabından "Irkçılığa hayır" mesajı paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Haldun Dormen Serenay Sarıkaya
Spor Falcao İlhan Cavcav Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Haziran Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 23:12:12. #1.14#
title