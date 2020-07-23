Beşiktaş'ta denize giren bir kişi, boğularak hayatını kaybetti
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde iskeleye yakın bir mevkide yüzmek için denize giren erkek, boğularak hayatını kaybetti.
23.07.2020 17:46 | Son Güncelleme: 23.07.2020 19:07
Beşiktaş'ta yüzmek için denize giren bir kişi boğularak hayatını kaytbetti.
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Alınan bilgiye göre, Sinanpaşa Mahallesi Hayrettin İskelesi Sokak'ta yüzmek için denize girdiği düşünülen Ayhan Demirezen (50), suda çırpınmaya başladı. Çevredekiler tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine deniz polisi, kıyı emniyeti, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Deniz polisi ve kıyı emniyeti tarafından denizden çıkarılarak Şehir Hatları Kadıköy Vapur İskelesine getirilen Demirezen, burada sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Müdahale sırasında vapur seferleri bir süre durduruldu.