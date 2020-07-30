Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

Trabzonspor'un UEFA tarafından aldığı 1 yıl Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itiraz Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından reddedildi. CAS'ın kararı sonrası Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek takım Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ın Devler Ligi ön elemesi oynaması durumunda muhtemel rakipleri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi macerasına ikinci turdan başlayacak olan siyah beyazlılar, seri başı konumunda olacak. Beşiktaş'ın bu turu geçmesi halinde seri başı olma avantajı 3. turda da devam edecek.

Buna göre Beşiktaş'ın 2. turdaki olası rakipleri şöyle:



PAOK (Yunanistan)

AZ Alkmaar (Hollanda)

Lokomotiv Zagreb (Hırvatistan)

Siyah beyazlılar bu turu geçerse, 3. turdaki olası rakipleri de şöyle:

Krasnodar (Rusya)

Viktoria Plzen Çekya)

Rapid Vien (Avusturya)

Stade Rennais (Fransa)

PLAY-OFF TURUNDA SERİ BAŞI GİDEBİLİR

Siyah beyazlı ekip, play-off turuna kalması halinde daha zorlu ekiplerle karşılaşabilir. Alttan kendisi gibi Benfica ve ve Dinamo Kiev de gelirse, bu durumda siyah beyazlıların seri başı olma şansı kalmayacak. Beşiktaş ya Benfica ya da Kiev ile eşleşecek.

EN AZ 27 MİLYON EURO KAZANACAK

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa en az 27 milyon euro kazanacak. Siyah beyazlıların bunun için 2 ön eleme ve 1 play-off turu geçmesi gerekiyor.