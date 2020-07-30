Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki muhtemel rakipleri belli oldu Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasıyla ilgili Spor Tahkim Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun reddedilmesinin ardından Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki muhtemel rakipleri belli oldu.

Trabzonspor'a UEFA tarafından verilen 1 yıl Avrupa'dan men cezası Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından onanması sonrası Şampiyonlar Ligi ön eleme bileti Beşiktaş'a geçti. Beşiktaş'ın Devler Ligi ön elemesi oynarsa muhtemel rakipleri belli oldu.

İkinci turdan başlayacak olan siyah beyazlılar, seri başı konumunda olacak. Bu turun geçilmesi halinde seri başı olma avantajı 3. turda da devam edecek.

Buna göre Beşiktaş'ın 2. turdaki olası rakipleri şöyle:

PAOK (Yunanistan)

AZ Alkmaar (Hollanda)

Lokomotiv Zagreb (Hırvatistan)

Siyah beyazlılar bu turu geçerse, 3. turdaki olası rakipleri de şöyle:

Krasnodar (Rusya)

Viktoria Plzen Çekya)

Rapid Vien (Avusturya)

Stade Rennais (Fransa)

PLAY-OFF TURUNDA SERİ BAŞI GİDEBİLİR

Beşiktaş kendisini play-off turuna atabilirse daha zorlu ekiplerle karşılaşabilir.

Alttan kendisi gibi Benfica ve ve Dinamo Kiev de gelirse, bu durumda siyah beyazlıların seri başı olma şansı kalmayacak. Beşiktaş ya Benfica ya da Kiev ile eşleşecek.