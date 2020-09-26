Beşiktaş'ın gündemindeki Cisse, Fenerbahçe'yi takip etmeye başladı

Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen ve attığı gollerle adından söz ettiren Senegalli futbolcu Papiss Cisse, Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takip etmeye başladı.

Uzun zamandır Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan 35 yaşındaki forvet, transfer sezonunun ilk günlerinde de Beşiktaş'ı takie almıştı. Siyah beyazlılar, Cisse ile maaş konusunda anlaşamayınca transfer gerçekleşmemişti.

GOL KRALLIĞINDA 2. SIRADA YER ALDI

Papiss Cisse, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 32 maçta 22 gol atarak Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un ardından gol krallık yarışını ikinci sırada tamamlamıştı.