Beşiktaş'ın gündemindeki Cisse, Fenerbahçe'yi takip etmeye başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beşiktaş'ın gündemindeki Cisse, Fenerbahçe'yi takip etmeye başladı

26.09.2020 13:14 | Son Güncelleme: 26.09.2020 13:38

Alanyaspor'dan ayrıldıktan sonra serbest kalan Senegalli futbolcu Papiss Cisse, kişisel Instagram hesabından Fenerbahçe'yi takibe aldı. Cisse, uzun süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alıyordu.

Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen ve attığı gollerle adından söz ettiren Senegalli futbolcu Papiss Cisse, Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takip etmeye başladı.

Uzun zamandır Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan 35 yaşındaki forvet, transfer sezonunun ilk günlerinde de Beşiktaş'ı takie almıştı. Siyah beyazlılar, Cisse ile maaş konusunda anlaşamayınca transfer gerçekleşmemişti.

Beşiktaş'ın gündemindeki Cisse, Fenerbahçe'yi takip etmeye başladı

GOL KRALLIĞINDA 2. SIRADA YER ALDI

Papiss Cisse, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 32 maçta 22 gol atarak Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un ardından gol krallık yarışını ikinci sırada tamamlamıştı.

Beşiktaş'ın gündemindeki Cisse, Fenerbahçe'yi takip etmeye başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Çağla Şikel Serenay Sarıkaya Candaş Tolga Işık
Spor Falcao Sörloth Murat Şahin Mbaye Diagne Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Ekim İlaç Karar Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş'ın gündemindeki Cisse, Fenerbahçe'yi takip etmeye başladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 13:37:55. #1.14#
title