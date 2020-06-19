Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan eski futbolcusu Vincent Aboubakar ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Kamerunlu golcü Porto'da kadro dışı kaldı. Haberde; Aboubakar'ın sezon sonunda Porto'dan ayrılacağı yeni rotasının Türkiye ya da Fransa olacağı vurgulandı.

27 MAÇTA 12 GOL ATTI

Beşiktaş'ta 2016-17 sezonunda kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki golcü, siyah beyazlılarla çıktığı 27 maçta 12 gol atmayı başarmıştı.