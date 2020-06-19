Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı. Portekiz basını Aboubakar'ın Türkiye'ye gidebileceğini yazdı.

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan eski futbolcusu Vincent Aboubakar ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Kamerunlu golcü Porto'da kadro dışı kaldı. Haberde; Aboubakar'ın sezon sonunda Porto'dan ayrılacağı yeni rotasının Türkiye ya da Fransa olacağı vurgulandı.

27 MAÇTA 12 GOL ATTI

Beşiktaş'ta 2016-17 sezonunda kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki golcü, siyah beyazlılarla çıktığı 27 maçta 12 gol atmayı başarmıştı.