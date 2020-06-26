Beşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Pancu, Rapid Bükreş'in kulüp başkanı oldu

Ülkemizde 2002-2006 yılları arasında formasını giydiği Beşiktaş'ın 100. yılında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, 1.5 sezon da Bursaspor'da oynayan Daniel Pancu, kulüp başkanı oldu. Pancu, ülkesi Romanya 2. Ligi takımlarından Rapid Bükreş'in başkanlık görevini yürütecek.

TEKNİK DİREKTÖR VE FUTBOLCU OLARAK DA GÖREV ALMIŞTI

42 yaşındaki eski Rumen milli futbolcu, 11 sezon top koşturduğu, 2018'in Ekim ayından 2020'nin Mart ayına kadar da teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya 2. Ligi takımlarından Rapid Bükreş'e başkanlık yapacak. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada Pancu'nun Ovidiu Burca'dan sonra göreve başlayacağı belirtildi.

KADIKÖY PANTERİ

Daniel Pancu, Türkiye'de 2004/05 sezonunda oynanan unutulmaz Fenerbahçe - Beşiktaş maçında yaptıklarıyla hatırlanıyor. Söz konusu maçta Beşiktaş kalecisi Oscar Cordoba'nın kırmızı kart yemesiyle kaleye geçen Pancu, 4-3'lük tarihi galibiyete önemli bir katkı sağlamıştı. Rumen eski futbolcu, o maçtan sonra Kadıköy Panteri lakabını alırken Beşiktaş, 17 Nisan 2005'ten beri Fenerbahçe'nin stadı Şükrü Saraçoğlu'nda galibiyet göremedi.