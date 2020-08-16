Beşiktaş'ın anlaştığı Kayserispor'lu Mensah, İstanbul'a geldi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu 1 yıllığına kiralık olarak satın alma opsiyonuyla transfer etti. Ganalı futbolcunun satın alma opsiyonu 5 milyon euro olarak belirlendi.

Resmi açıklamanın ardından Beşiktaş ile antrenmanlara başlayacak Mensah, siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi elemesinde PAOK ile oynayacağı karşılaşmada forma giyebilecek.

YARIN ANTRENMANA KATILACAK

Mensah yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra akşam idmana katılacak. Geçen sezon Kayserispor ile 26 maça çıkan Ganalı orta saha oyuncusu 5 gol attı, 8 asist yaptı.

"TEŞEKKÜRLER ANNE"

Siyah beyazlıların yeni transferi, sosyal medya üzerinden Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na veda etti. Gözbaşı ile fotoğrafını paylaşan Ganalı futbolcu, "Thank you mum (Teşekkürler anne)" notunu düştü.