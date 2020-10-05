Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Rachid Ghezzal İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın Leicester City'den 1 yıllığına kiralayacağı Rachid Ghezzal gece saatlerinde İstanbul'a geldi. 10 numara pozisyonu ve kanatlarda görev yapabilen Ghezzal gün içerisinde sağlık kontrolüne girecek ve ardından Siyah-beyazlı kulübe imza atacak.

4 İSMİN SÖZLEŞMESİ DONDURULACAK

Rachid Ghezzal'ın da transfer edilmesi halinde 18 yabancı futbolcusu olacak olan Beşiktaş, son gün Mirin, Douglas ve Lens ile birlikte bir oyuncuyu daha göndermeye çalışacak. Aksi halde 4 oyuncunun sözleşmesi dondurulacak.

Geçtiğimiz sezon Fiorentina'da 21 maçta görev yapan 28 yaşındaki Ghezzal, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.