Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Rachid Ghezzal İstanbul'a geldi
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Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Rachid Ghezzal İstanbul'a geldi

05.10.2020 09:51 | Son Güncelleme: 05.10.2020 10:17

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan ve Avrupa'dan da elenen Beşiktaş'ta transferin son günü Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki futbolcu gece saatlerinde İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın Leicester City'den 1 yıllığına kiralayacağı Rachid Ghezzal gece saatlerinde İstanbul'a geldi. 10 numara pozisyonu ve kanatlarda görev yapabilen Ghezzal gün içerisinde sağlık kontrolüne girecek ve ardından Siyah-beyazlı kulübe imza atacak.

4 İSMİN SÖZLEŞMESİ DONDURULACAK

Rachid Ghezzal'ın da transfer edilmesi halinde 18 yabancı futbolcusu olacak olan Beşiktaş, son gün Mirin, Douglas ve Lens ile birlikte bir oyuncuyu daha göndermeye çalışacak. Aksi halde 4 oyuncunun sözleşmesi dondurulacak.

Geçtiğimiz sezon Fiorentina'da 21 maçta görev yapan 28 yaşındaki Ghezzal, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Rachid Ghezzal İstanbul'a geldi
Haber Yorumları (4)
LAZKPAT: neden anadolu takımındaki türk futbolculardan daha kötü yabancı futbolcu alınıyor anlamıs değilim. Bunlar kim ya drogbalar anelkalar snijderlar naniler persie ler nerde. Bunlar kim bunlara neden para ödeniyo?
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NEYMAR: ACABA NE YAZDIGINI BİLİYOR MU ?
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FT.: Trük futbolu ne zaman bitecek yaa. Batsın artık da kurtulalım.
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