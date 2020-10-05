Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Rachid Ghezzal İstanbul'a geldi

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan ve Avrupa'dan da elenen Beşiktaş'ta transferin son günü Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki futbolcu gece saatlerinde İstanbul'a geldi.