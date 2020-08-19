Beşiktaş ile sözleşme yenileyen Necip Uysal, maaşında da yarı yarıya indirime gitti

Beşiktaş, yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdürüyor. İç transferde de önemli hamleler yapmaya devam eden siyah beyazlılarda geçtiğimiz günlerde Atiba'nın takımda kalmasının ardından Necip Uysal da sözleşme yeniledi.

Takımın kaptanlarından olan Necip, siyah beyazlı kulüple 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Deneyimli futbolcunun sözleşmesi Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilirken Necip'in 8 milyon TL olan maaşının 4 milyon TL'ye düşürüldüğü görüldü.

ALACAĞINDAN DA VAZGEÇTİ

Maaşında indirime giden 29 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda 2,5 milyon TL alacağından vazgeçti.

15 YILDIR TAKIMDA

2004-2005 sezonundan bu yana siyah-beyazlı formayı terleten Necip, takımının formasıyla çıktığı toplam 328 resmi maçta 6 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.