Beşiktaş ile sözleşme yenileyen Necip Uysal, maaşında da yarı yarıya indirime gitti Geçtiğimiz günlerde Atiba'yı takımda tutarak iç transferde önemli bir hamle yapan Beşiktaş, 15 yıldır takımda olan Necip Uysal ile de 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Siyah beyazlılardaki 2.5 milyon TL alacağından vazgeçen milli futbolcu, 8 milyon TL olan maaşını da 4 milyon TL'ye düşürdü.

Beşiktaş, yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdürüyor. İç transferde de önemli hamleler yapmaya devam eden siyah beyazlılarda geçtiğimiz günlerde Atiba'nın takımda kalmasının ardından Necip Uysal da sözleşme yeniledi. Takımın kaptanlarından olan Necip, siyah beyazlı kulüple 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Deneyimli futbolcunun sözleşmesi Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilirken Necip'in 8 milyon TL olan maaşının 4 milyon TL'ye düşürüldüğü görüldü. ALACAĞINDAN DA VAZGEÇTİ Maaşında indirime giden 29 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda 2,5 milyon TL alacağından vazgeçti. 15 YILDIR TAKIMDA 2004-2005 sezonundan bu yana siyah-beyazlı formayı terleten Necip, takımının formasıyla çıktığı toplam 328 resmi maçta 6 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.