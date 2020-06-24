Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandı. A Spor'un son dakika bilgisine göre; Ahmet Nur Çebi, Gökhan'ın futbolu Beşiktaş'ta bırakmasını istiyor.

Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'ün bir süredir adı eski takımı Fenerbahçe ile anılıyordu. Performansıyla beğeni toplayan 35 yaşındaki oyuncunun takımda tutulmasını teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle istediği öğrenildi.

OYNADIĞI HER 10 MAÇTA BONUS

1+1 yıllık sözleşme teklifine 'Evet' diyen başarılı sağ bekin, maaşında da önemli ölçüde fedakarlık yaptığı belirtiliyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre ise; Bu sezon 1 milyon 650 bin euro alan Gökhan'ın yeni sözleşmede 500 bin euro garanti ücreti kabul ettiği belirtildi.

Yapılan anlaşmaya göre, Gökhan 10 maç oynarsa 100 bin euro, 20 maç oynarsa +100 bin euro, 30 maç oynarsa +100 bin euro daha bonus kazanacak.