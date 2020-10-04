Beşiktaş, sürpriz 11'iyle Gençlerbirliği karşısında! Canlı anlatım

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

İlk 3 haftada sadece 4 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, oynadığı 2 maçta henüz galibiyetle tanışamayan Ankara ekibi karşısında 3 puan alarak kötü gidişe dur demek istiyor. Gençlerbirliği ise ilk maçını kazanarak ligde siftah yapma amacında.

3 YENİ TRANSFER 11'DE

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği karşısında yeni transferler Josef de Souza, Vincent Aboubakar ve Gökhan Töre ilk kez 11'de sahaya çıkacaklar.

Saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İşte iki takımın sahaya çıkacağı 11'ler;

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Josef, Dorukhan, Gökhan Töre, Boyd, Aboubakar

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Berat, Piris, Furman, Sefa, Candeias, Stancu

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 8: Furman'ın sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında bomboş yükselen Stancu'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu.

Dakika 18: Gençlerbirliği'nde Candeias'ın ceza sahasının dışından çektiği şutunu kaleci Ersin kurtardı.