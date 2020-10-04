Beşiktaş, sürpriz 11'iyle Gençlerbirliği karşısında! Canlı anlatım
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beşiktaş, sürpriz 11'iyle Gençlerbirliği karşısında! Canlı anlatım

04.10.2020 15:46 | Son Güncelleme: 04.10.2020 16:20
Beşiktaş, sürpriz 11'iyle Gençlerbirliği karşısında! Canlı anlatım

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği, gündüz oynanacak karşılaşmada 3 puan mücadelesi verecek. Ligde istediği sonuçları alamayan iki ekip, sahaya 3 puan parolasıyla çıkıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

İlk 3 haftada sadece 4 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, oynadığı 2 maçta henüz galibiyetle tanışamayan Ankara ekibi karşısında 3 puan alarak kötü gidişe dur demek istiyor. Gençlerbirliği ise ilk maçını kazanarak ligde siftah yapma amacında.

3 YENİ TRANSFER 11'DE

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği karşısında yeni transferler Josef de Souza, Vincent Aboubakar ve Gökhan Töre ilk kez 11'de sahaya çıkacaklar.

Saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İşte iki takımın sahaya çıkacağı 11'ler;

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Josef, Dorukhan, Gökhan Töre, Boyd, Aboubakar

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Berat, Piris, Furman, Sefa, Candeias, Stancu

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 8: Furman'ın sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında bomboş yükselen Stancu'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu.

Dakika 18: Gençlerbirliği'nde Candeias'ın ceza sahasının dışından çektiği şutunu kaleci Ersin kurtardı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ayhan Bilgen İlham Aliyev Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Sak Esra Erol Ebru Şallı Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Can Bartu Arda Turan Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Daha Fazla İtfaiye Azerbaycan Donald Trump İlham Aliyev
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş, sürpriz 11'iyle Gençlerbirliği karşısında! Canlı anlatım - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 16:20:58. #1.15#
title