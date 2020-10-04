Beşiktaş, sürpriz 11'iyle Gençlerbirliği karşısında! Canlı anlatım

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği, gündüz oynanacak karşılaşmada 3 puan mücadelesi verecek. Ligde istediği sonuçları alamayan iki ekip, sahaya 3 puan parolasıyla çıkıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.