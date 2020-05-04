Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor
Beşiktaş, maliyetinin yüksek olması nedeniyle devre arasında kiraladığı Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'in sözleşmesini uzatmamaya karar verdi.
04.05.2020 22:34 | Son Güncelleme: 04.05.2020 22:40
Alman kaleci Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş, Ganalı yıldız Kevin Prince Boateng'le de yol ayrımında olduğu iddia edildi.
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beIN Sports'un haberine göre, Beşiktaş, kiralık olarak forma giyen Boateng'in sözleşmesinde yer alan "10 maçta oynaması durumunda sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak" maddesini Ganalı yıldızın maliyetinin yüksek olması nedeniyle kullanmamayı düşünüyor.
6 MAÇTA 2 GOL ATTI
Kevin Prince Boateng, devre arasında İtalya'nın Fiorentina takımından 1,5 yıllığına kiralanmış ve siyah beyazlılarla çıktığı 6 lig maçında 2 gol atmıştı.