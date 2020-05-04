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Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor

Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor
04.05.2020 22:34 | Son Güncelleme: 04.05.2020 22:40

Beşiktaş, maliyetinin yüksek olması nedeniyle devre arasında kiraladığı Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'in sözleşmesini uzatmamaya karar verdi.

Alman kaleci Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş, Ganalı yıldız Kevin Prince Boateng'le de yol ayrımında olduğu iddia edildi.

beIN Sports'un haberine göre, Beşiktaş, kiralık olarak forma giyen Boateng'in sözleşmesinde yer alan "10 maçta oynaması durumunda sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak" maddesini Ganalı yıldızın maliyetinin yüksek olması nedeniyle kullanmamayı düşünüyor.

6 MAÇTA 2 GOL ATTI

Kevin Prince Boateng, devre arasında İtalya'nın Fiorentina takımından 1,5 yıllığına kiralanmış ve siyah beyazlılarla çıktığı 6 lig maçında 2 gol atmıştı.

Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor
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