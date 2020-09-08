Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza ile anlaşma sağladı

Beşiktaş, orta sahaya önemli bir takviye yapmayı planlıyor. Siyah beyazlılar, Al Ahli ile sözleşmesini fesheden Fenerbahçe'nin eski yıldızı anlaşma sağladı. A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, prensipte anlaştığı oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ



Anlaşma sağlanan Brezilyalı orta saha oyuncusu, İstanbul'a davet edildi.

12 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

2015-2018 yıllarında Fenerbahçe forması giyen Josef, ardından 12 milyon euro bonservis karşılığında Al Ahli'ye transfer olmuştu.

10 GOL VE 5 ASİST OYNADI

Josef kariyerinde 96 Süper Lig maçına çıktı ve 10 gol atıp 5 asist yaptı.