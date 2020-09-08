Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza ile anlaşma sağladı Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde Al Ahli'den ayrılıp bonservisini eline alan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza ile anlaşma sağladı. Brezilyalı yıldız, gelişmelerin ardından İstanbul'a davet edildi.

Beşiktaş, orta sahaya önemli bir takviye yapmayı planlıyor. Siyah beyazlılar, Al Ahli ile sözleşmesini fesheden Fenerbahçe'nin eski yıldızı anlaşma sağladı. A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, prensipte anlaştığı oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Anlaşma sağlanan Brezilyalı orta saha oyuncusu, İstanbul'a davet edildi. 12 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ 2015-2018 yıllarında Fenerbahçe forması giyen Josef, ardından 12 milyon euro bonservis karşılığında Al Ahli'ye transfer olmuştu. 10 GOL VE 5 ASİST OYNADI Josef kariyerinde 96 Süper Lig maçına çıktı ve 10 gol atıp 5 asist yaptı.