Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza ile anlaşma sağladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza ile anlaşma sağladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde Al Ahli'den ayrılıp bonservisini eline alan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza ile anlaşma sağladı. Brezilyalı yıldız, gelişmelerin ardından İstanbul'a davet edildi.

08.09.2020 21:20 | Son Güncelleme: 08.09.2020 21:43

Beşiktaş, orta sahaya önemli bir takviye yapmayı planlıyor. Siyah beyazlılar, Al Ahli ile sözleşmesini fesheden Fenerbahçe'nin eski yıldızı anlaşma sağladı. A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, prensipte anlaştığı oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Anlaşma sağlanan Brezilyalı orta saha oyuncusu, İstanbul'a davet edildi.

12 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

2015-2018 yıllarında Fenerbahçe forması giyen Josef, ardından 12 milyon euro bonservis karşılığında Al Ahli'ye transfer olmuştu.

10 GOL VE 5 ASİST OYNADI

Josef kariyerinde 96 Süper Lig maçına çıktı ve 10 gol atıp 5 asist yaptı.

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza ile anlaşma sağladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Yaşar Güler Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Hadise Alişan Cem Yılmaz Tayanç Ayaydın
Spor Erol Bulut Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Ricardo Quaresma
Daha Fazla Ateş Eylül Bursa Çocuk
Şu an buradasınız: Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza ile anlaşma sağladı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 21:43:26. #1.15#
title