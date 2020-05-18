Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek

Milli sol bekin Beşiktaş ile olan sözleşmesi bitecek. Fenerbahçe'nin de istediği Caner Erkin için siyah beyazlılar, kontrat uzatma teklifini hazırladı.

Fanatik'in haberine göre, yönetim, 31 yaşındaki futbolcuya yıllık 1 milyon euro maaş ile 2 senelik sözleşme önerecek. Caner Erkin, şu anda Beşiktaş'tan 1,8 milyon euro alıyor. Tecrübeli oyuncunun, önemli talipleri varken 800 bin euro indirimli sözleşmeye nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.

"KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİK"

Caner'in menajeri Batur Altıparmak yaptığı son açıklamada kimseyle görüşmediklerini ve karar vermek için sezon sonunu beklediklerini söylemişti.