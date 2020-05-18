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Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gündeminde olan ve sözleşmesi sona erecek milli futbolcu Caner Erkin'in sözleşmesini uzatmak istiyor. Siyah beyazlılar yıllık 1,8 milyon euro kazanan Erkin'e 1 milyon euro teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
18.05.2020 09:42 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:53

Milli sol bekin Beşiktaş ile olan sözleşmesi bitecek. Fenerbahçe'nin de istediği Caner Erkin için siyah beyazlılar, kontrat uzatma teklifini hazırladı.

Fanatik'in haberine göre, yönetim, 31 yaşındaki futbolcuya yıllık 1 milyon euro maaş ile 2 senelik sözleşme önerecek. Caner Erkin, şu anda Beşiktaş'tan 1,8 milyon euro alıyor. Tecrübeli oyuncunun, önemli talipleri varken 800 bin euro indirimli sözleşmeye nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.

"KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİK"

Caner'in menajeri Batur Altıparmak yaptığı son açıklamada kimseyle görüşmediklerini ve karar vermek için sezon sonunu beklediklerini söylemişti.

Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Haber Yorumları (1)
FB: pili bitti bunun
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