Beşiktaş, Bernard Mensah transferini açıklarken Galatasaray'a göndermede bulundu

Yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta sahaya önemli bir takviye yaptı. Siyah beyazlı ekip, Galatasaray'ın da ilgi gösterdiği Kayserisporlu Bernard Mensah'ı resmen açıkladı.

Kulübün transferi açıklama şekli dikkat çekerken siyah beyazlılar Galatasaray'a gönderme yaptı. Transfer 19.05'te Twitter hesabından duyuruldu. Mensah, "Evin camından dışarı baktığımda bir otoyol görmek bana göre değildi. Benim evim deniz kenarında olmalıydı" diyerek Türk Telekom Stadyumu'na Vodafone Park üzerinden atıfta bulundu.

"EV YAŞANILAN BİR BETON YIĞINI DEĞİL"

Mensah'ın paylaşım rekorları kıran videosunda ev ile camianın önemine dikkat çekildi ve "Ev benim için yaşanılan bir beton yığını değil. Kapısı kapandığında, tüm sorunların dışarıda kalşdığı, kendinizi ait hissettiğiniz yer. Bazen acının bazen de büyük mutlulukların yaşandığı sıcak bir yuva... Hayat normal seyrinde ilerlerken, büyük bir hevesle varılan mabeddir ev. Uyuyup uyanmanız yetmez. Bazen dakikalar, saatler geçirmek istersiniz. Bazen o bile yetmez. Büyük olması da yetmez. İçindekiler de bir o kadar önemlidir. Hevesle taşınılan yeni ev vardır. Bu evde mutlu olmak adına hayallerin kurulduğu, gerçekleşmesi için büyük çabaların harcandığı. Evin camından dışarı baktığımda bir otoyol görmek bana göre değildi. Benim evim deniz kenarında olmalıydı. Ben Bernard Mensah, benim evim Beşiktaş!" sözleri yer aldı.

"BÖYLE BİR YER HAYALİMDİ"

Ganalı yıldız, transferinin ardından hayallerinin gerçek olduğunu söyleyip "Beşiktaş gibi büyük bir kulübün parçası olmak gurur verici. Böyle bir yerde olmak hayalimdi. Geldiğim zaman gördüğüm ilgi ve destek, doğru yerde olduğumu gösteriyor zaten. Burada olmaktan mutluyum" şeklinde konuştu.

"HAYALİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ"

PAOK maçı hakkında konuşan Mensah, "Hayalimiz öncelikle PAOK maçını kazanmak ve gruplara kalmak. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak her futbolcunun hayali. Bizim de ortak hayalimiz bu yönde" dedi.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI ÇOK ÖZEL"

Beşiktaş taraftarlarına da mesaj gönderen Mensah, "Beşiktaş taraftarı çok özel. Her şeyin en iyisini hak ediyorlar. Onlara minnettarım. Elimden gelenin en iyisini yaparak onları memnun etmeye çalışacağım" sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

5 GOL VE 8 ASİST YAPTI

Mensah, Hes Kablo Kayserispor formasıyla geride kalan sezon Süper Lig'de 25 maça çıkıp, 5 gol attı ve 8 golün de pasını verdi.