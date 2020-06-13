Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, beIN SPORTS'un canlı yayınına katıldı.

Transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Çebi, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül ile Caner Erkin'in takımda kalmasını istediğini belirtti.

Beşiktaş Başkanı konuyla ilgili, "Sağ bekimiz Gökhan, kalsın istiyoruz. Eğer olmazsa bir arayış içine girmek zorundayız. Caner kalırsa, ikinci adama gerek yok, Rıdvan'la oynarsınız. Orta sahada Fatih var, Sivas'ta iyi top oynadı, geri alacağız onu. Elneny gidebilir, kalabilir" ifadelerini kullandı.