Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün resmi Youtube hesabında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kulübün ekonomik durumunu değerlendiren Çebi, "Merakla beklenen 10 yıllık denetimle ilgili yapılan çalışma, pandemi nedeniyle birkaç ay sarkmıştır. Ağustos ayında yapacağımız genel kurulumuzda bununla ilgili raporlar sunulacaktır. Göreve geldiğimiz ana kadarki borcun 3,3 milyar TL olduğu divan kurulu toplantısında sizlere açıklanmıştı. Belirtmek istiyorum ki bu borç, mevcut finansman yükü ve gelecek olan faizlerle 2023 yılında 4,1 milyar TL'yi bulacak belki de aşacaktır. Kulübümüzün yaklaşık 600 milyon TL geliri vardır ancak giderimizin 900 milyon TL olduğunu vurgulamak istiyorum. Yılda 300 milyon TL açık veriyoruz. Ayda 25 milyon TL açıkla kulübümüzü yönetmeye çalışıyoruz" dedi.

Ahmet Nur Çebi'nin diğer açıklamaları şu şekilde;

"AVRUPA ENGELİ KALKTI"

"Göreve geldiğimiz ekim ayının son on gününde, hızlıca 120 milyon TL bulunarak ödemeler yapılmış, temiz kağıdı alınmış ve Avrupa'ya gitmemizin önündeki engel şimdilik kaldırılmıştır. Bu konuyla ilgili şunu belirtmek istiyorum. Bu süreç eylül ayı sonunda tamamlanması gerekirken eski yönetim seçim nedeniyle bunu ekim ayına ertelemiştir. Bu ilginç durumu kamuoyu ve Beşiktaşlılarla paylaşmayı bir görev biliyorum."

"380 MİLYON KAYNAK YARATTIK"

"Yaklaşık yedi aylık görev süremiz boyunca 380 milyon TL kaynak yarattık. Bu kaynak, bankalara gelen tüm gelirlerimizin dışında yarattığımız bir kaynaktır. Yapılmış olan ağır sözleşmeler gereği tüm gelirlerimiz bankalara ödenmektedir. Gelirlerimiz, bankalar tarafından kredi borçlarımıza sayılmaktadır. Bunların dışında bulmamız gereken 780 milyon TL'ye karşılık bulabildiğimiz 380 milyon TL ile bugüne kadar Kulübümüzü ayakta tutmayı başardık. Geldiğimiz günden bu yana sekiz ayı bulan maaş ödemeleri yaptık. Eski yönetim döneminden kalan üç-dört ay geriden gelen personel maaş ödemelerinin ancak bir ayını kapatmış bulunuyoruz. Çalışanlarımıza bu konuda bizlere göstermiş oldukları anlayış nedeniyle candan teşekkür ediyorum. Zaman içinde onların üstündeki yükü hafifleterek yürümeye çalışacağımızı belirtmek istiyorum."

"YAKINDA SPONSORLUK ANLAŞMASI YAPACAĞIZ"

"Çok yakında nostaljik bir sponsorumuzla farklı bir durumda tekrar beraber olacağımızı, anlamlı bir sponsorluk süreci yaşayacağımızı beyan etmek istiyorum"