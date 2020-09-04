Beşiktaş Antalyaspor maç sonucu kaç kaç? Beşiktaş Antalyaspor kaç kaç bitti?

The Land Of Legends Cup'ta ilk hazılrık karşılaşması Fenerbahçe - Antalyaspor arasında yapılmıştı ve karşılaşmanın ardından sarı lacivertli takım 4-0 galibiyet elde etmişti. Bugün de Beşiktaş Antalyaspor karşı karşıya geliyor ve kazanan finale çıkarak Fenerbahçe ile rakip olacak?

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ?

Maç sonucu : Beşiktaş 3 – 0Antalyaspor

Goller : Atakan, Mensah, İlkay İşler

ANTALYA PENALTI KAÇIRDI

Antalyaspor 55. dakikada Freddy'nin ayağından bir penaltı kaçırdı. Penaltıda köşeyi doğru tahmin eden Utku Yuvakuran, gole izin vermedi.

YENİ TRANSFERLER SAHADA

Antalyaspor'da da yeni transferler Nuri Şahin ve Gökdeniz Bayrakdar, ikinci yarının başında oyuna girdi.