Beşiktaş, Alanyaspor'un eski golcüsü Cisse'yi yeniden gündemine aldı

Forvet arayışlarını sürdüren ve eski futbolcusu Vincent Aboubakar'la anlaşan Beşiktaş, bir golcü daha transfer etmek için girişimde bulundu.

Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda önceliğini Nikola Kalinic'e veren ancak Hırvat golcünün Roma'ya gitmek istemesinden dolayı listesindeki alternatiflere yönelen Beşiktaş, Papiss Cisse ile bir görüşme daha yaptı.

Alanyaspor'dan ayrıldıktan sonra bonservisini eline alan ve 2 yıllık garanti sözleşme arayan Papiss Cisse, 1.5 milyon euro da ücret istiyor.

700 BİN EURO TEKLİF EDİLDİ

Aboubakar ile anlaşmasının ardından forvet hattını "ikilemek isteyen" siyah beyazlı yönetim, Cisse ile de masaya oturdu ve 1+1 yıllık sözleşme ile 700 bin euro da maaş önerdi.

(Kaynak: Sporx)