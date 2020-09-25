Beşiktaş, Alanyaspor'un eski golcüsü Cisse'yi yeniden gündemine aldı
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Beşiktaş, Alanyaspor'un eski golcüsü Cisse'yi yeniden gündemine aldı

25.09.2020 09:57 | Son Güncelleme: 25.09.2020 10:14

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın ardından bir hamle daha yaptı ve geçen sezon Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Papiss Cisse'yi bir kez daha listesine aldı.

Forvet arayışlarını sürdüren ve eski futbolcusu Vincent Aboubakar'la anlaşan Beşiktaş, bir golcü daha transfer etmek için girişimde bulundu.

Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda önceliğini Nikola Kalinic'e veren ancak Hırvat golcünün Roma'ya gitmek istemesinden dolayı listesindeki alternatiflere yönelen Beşiktaş, Papiss Cisse ile bir görüşme daha yaptı.

Alanyaspor'dan ayrıldıktan sonra bonservisini eline alan ve 2 yıllık garanti sözleşme arayan Papiss Cisse, 1.5 milyon euro da ücret istiyor.

700 BİN EURO TEKLİF EDİLDİ

Aboubakar ile anlaşmasının ardından forvet hattını "ikilemek isteyen" siyah beyazlı yönetim, Cisse ile de masaya oturdu ve 1+1 yıllık sözleşme ile 700 bin euro da maaş önerdi.

(Kaynak: Sporx)

Beşiktaş, Alanyaspor'un eski golcüsü Cisse'yi yeniden gündemine aldı
Haber Yorumları (4)
YAZIKLAR OLSUN: işte bu yüzden bi halt olmuyo neden açıklıyorum; siz transferleri hep son güne bırakırsanız ki bu türkiyede bu şekilde her zamn dolayısıyla da 2 sıfır yenik başlıyoruz tüm maçlara bu nedir ya şampiyonlar ligi gitti , uefa gitti, ligde zaten puan kayıpları başladı hiç bir kupada yoksun böyle transfer mi olur niye vakitli alıp hazır maçlara çıkarmıyoruz yazıklar olsun bu anlayışa istersen ronaldoyu alın şu saaten sonra ne maçı izleyecez izlenecek bir maç kalmadı futboldan soğuttunuz bee. . .
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GEÇİP GİDEN YILLARIN ARDINDAN YAKILAN AĞITLAR: nasıl olsa avrupa ligi de gitti. kendi liginde üç beş maç alır yatarsın orta sıralarda bitirirsin ligi. o kadar kötü ki halimiz. yıllardır rezil oluyoruz. 5 sene önceki ruh nerdeeeeee
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YAĞIZ: Ahmet Nur Çebi yi BAŞKAN yapan zihniyet sizi Allaha havale ediyorum.
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