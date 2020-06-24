Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı
Önümüzdeki sezon için şimdiden transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş için Gürcistan basınından önemli bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlı ekip Dinamo Tiflis forması giyen 21 yaşındaki Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş gelecek sezonun takımını oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip için Gürcistan basınından önemli bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Beşiktaş, Dinamo Tiflis forması giyen 21 yaşındaki Gürcü orta saha oyuncusu Nika Ninua ile anlaştı.
ŞARTLER HENÜZ BELLİ DEĞİL
Gürcü basınının gece geç saatlerde flaş olarak geçtiği haberde Dinamo Tiflis ile Aralık 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun transfer şartlarının henüz belli olmadığı da ifade edildi.
DINAMO ALTYAPISINDA YETİŞTİ
Dinamo Tiflis formasıyla gösterdiği performansıyla dikkat çeken Nika Ninua, altyapısından yetiştiği kulüpte bu sezon 9 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. Gürcistan'da 21 yaş altı milli takımda da oynayan Ninua'nın bu sezon çıktığı 9 maçın 6'sı Avrupa Ligi'nin eleme etabında oynandı.
KONYASPOR'U KONUK EDECEK
Avrupa kupalarına katılma mücadelesini sürdüren Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında 26 Haziran Cuma günü İttifak Holding Konyaspor'u Vodafone Stadyumu'nda konuk edecek.