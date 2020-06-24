Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı

Beşiktaş gelecek sezonun takımını oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip için Gürcistan basınından önemli bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Beşiktaş, Dinamo Tiflis forması giyen 21 yaşındaki Gürcü orta saha oyuncusu Nika Ninua ile anlaştı.

ŞARTLER HENÜZ BELLİ DEĞİL

Gürcü basınının gece geç saatlerde flaş olarak geçtiği haberde Dinamo Tiflis ile Aralık 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun transfer şartlarının henüz belli olmadığı da ifade edildi.

DINAMO ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Dinamo Tiflis formasıyla gösterdiği performansıyla dikkat çeken Nika Ninua, altyapısından yetiştiği kulüpte bu sezon 9 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. Gürcistan'da 21 yaş altı milli takımda da oynayan Ninua'nın bu sezon çıktığı 9 maçın 6'sı Avrupa Ligi'nin eleme etabında oynandı.

KONYASPOR'U KONUK EDECEK

Avrupa kupalarına katılma mücadelesini sürdüren Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında 26 Haziran Cuma günü İttifak Holding Konyaspor'u Vodafone Stadyumu'nda konuk edecek.