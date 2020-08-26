Vietnamlı adamın 80 yıldır yıkamadığı saçları 5 metreyi aştı

Vietnam'ın güneyindeki Mekong Deltası'nda yaşayan Nguyen Van Chien, tam 80 yıldır saçlarını ne kesti ne de yıkadı. İnancı gereği yedi tanrıya ve dokuz güce taptığını belirten Chien,"Saçlarımı kesersem öleceğime inanıyorum. O yüzden dokunmaya cesaret edemiyorum, taramıyorum bile" dedi.

Okula giderken saçlarını kestirmesi gereken Chien, üçüncü sınıftan sonra saçlarını bir daha kestirmemeye, taramama ve yıkamama kararı verdi. Ho Chi Minh City'nin 80 km batısındaki bir köyde yaşayan Chien, "Saçlarım bir zamanlar siyah ve gürdü. Tarayıp yumuşacık yapmıştım. Ama ilahi bir gücün sesini duydum ve o gücün beni seçtiğini anladım. Saçlarımı sadece besliyorum ve kuru, temiz ve güzel görünsün diye bir örtüyle kapatıyorum" diye devam ediyor.

HİNDİSTAN CEVİZİ DİNİNE İNANIYOR

Vietnam dilinde "Dua" adı verilen mutlakçı bir inanca sahip. Bu dinin kurucusu sadece hindistan cevizi yiyerek hayatta kaldığını iddia ettiğinden hindistan cevizi dini olarak da anılıyor. Dua Vietnam'da sahte bir din olarak görüldüğünden yasaklanmış.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ OĞLU

Chien'in en büyük destekçisi ise 62 yaşındaki beşinci oğlu Luom. Saç bakımında babasına yardımcı olan Luom, Kendisi de saç ile ölümsüzlük arasında bir bağlantı olduğuna inandığını belirterek, "Bunlar basit görünüyor ama kutsallar" ifadelerini kullandı.