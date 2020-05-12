Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi

Başarılı oyuncu Berrak Tüzünataç, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını sosyal medyada beğenmesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

SEVGİLİSİNİN ESKİ EŞİNİN FOTOĞRAFINI BEĞENDİ

İş adamı Berk Suyabatmaz, oyuncu ve sunucu Burcu Esmersoy ile evliliğini bitirdikten kısa bir süre sonra Berrak Tüzünataç ile aşk yaşamaya başladı. Yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Tüzünataç, sevgilisinin eski eşinin fotoğrafını beğenmesiyle gündeme geldi. Tüzünataç'ı bu hamlesi bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından normal karşılanırken bazı kullanıcılarda gereksiz bir hamle olduğunu söyleyerek eleştirdi.

BURCU DA BEĞENMİŞTİ

Sunucu Burcu Esmersoy da geçtiğimiz aylarda eski eşi Berk Suyabatmaz ile sevgilisi Berrak Tüzünataç'ın fotoğraflarını beğenmesiyle çok konuşulmuştu. Hatta Esmersoy konu hakkında yaptığı açıklamada "İkisi de keyifli bir anını paylaşmış ve ben de görüp beğendim. Beğenmeden geçmek çok saçma olurdu. Düğünleri olursa da giderim" diyerek herkesi şaşkına çevirmişti.