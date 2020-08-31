Berker Başmanav kimdir? Berker Başmanav kaç yaşında? Berker Başmanav nereli?

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'ye katılan Berker Başmanav dikkat çekti. Yayınlanan fragman sonucunda sert çıkışları ile dikkat çeken Başmanav kimdir? Berker Başmanv kaç yaşında? MasterChef Berker nereli?

MASTERCHEF BERKER BAŞMANAV KİMDİR?

Berker Başmanav, 24 yaşında. Aşçı. Aslen Sakarya Hendekli olan Berker, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Üç yıl amatör, beş yıl da profesyonel aşçılık yapmış. Evde ise butik pasta yapıyormuş. Normal süre dolduktan sonra Mehmet şef, tezgahta yemek tabağı dışında bir şey kalmayacak diyerek otuz saniye süre verdi. Mutfak hızını ölçüyorum dediği bu sınavı Berker başarı ile geçti.

MasterChef Türkiye ilk turunda Berker Başmanav, turna yemişi sosu eşliğinde enginarlı keşkek ve kuzu pirzola yapmış ve üç şefin evet oyunu almayı başarmıştı. Elene yarışmacı 31 Ağustos tarihind yayınlanan fragmanda tekrar MasterChef yarışmasına katıldığı görüldü.