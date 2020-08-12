Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu

Bergüzar Korel, SMA hastası minik bebek Yusuf Ayaz'ın ölüm haberiyle sarsıldı. SMA hastası çocuklara yardım eli uzatabilmek için sık sık sosyal medyadan paylaşımlar yapan ünlü oyuncu, acı haberi aldıktan sonra Instagram hesabından sitem etti.

"BİR GECE KULÜPLER İÇİN MİLYONLAR TOPLANIYOR ÇOCUKLAR İÇİN DEĞİL"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Korel, "O kadar üzgün ve öfkeliyim ki. Bir gecede kulüpler için milyonlar toplanırken çocukları yaşatmak için başlatılan kampanyalar o kadar yavaş ilerliyor ki, bu yavrular ölüyor. Bas bas bağırıyoruz zaman yok diye. Aileler yavrularını yaşatmak için kendi imkanlarıyla kampanya yapıp çırpınıyorlar. Bir yavrumuz daha melek oldu. Ne olur hepiniz bir çocuğun kampanyasını sahiplenip paylaşsanız, çağrıda bulunsanız? Ne kaybedersiniz? Bu yavruların hayatta kalması bizim elimizde" dedi.

Bergüzar Korel, ardından yardıma ihtiyaç duyan SMA hastası çocuklar için başlatılan kampanyaları Instagram hesabında duyurdu.

İŞ ADAMLARINA ÇAĞRIDA BULUNDU

Hesabının hikaye kısmında Koç Holding'i etiketleyerek paylaşım yapan oyuncu, "Bir gecede Beşiktaş Kulübüne 10.000.000 TL bağışlayansayın Rahmi Koç ve Koç Holding. Her zaman yardımseverliğiniz ile hepimizin saygısını ve sevgisini kazandınız. Benden size açık çağrı... Bu çocuklar için yapabileceğiniz bir şeyler vardır öyle değil mi? Bir çocuk hayatından daha önemli ne olabilir? Sahiplenin bu yavruları ve hayatlarını kurtarın" ifadelerini kullandı.