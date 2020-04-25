Berfu Yenenler, 7 ayda doğum kilolarını verdi

2015 Miss Turkey 4. Güzeli Berfu Yenenler 7 ayda doğum kilolarından tamamen kurtuldu.

INSTAGRAM'DAN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Düzenli spor yapan Yenenler, evinin bahçesinde çekilmiş fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Berfu Yenenler'in zayıflığı dikkatlerden kaçmadı.

"AİLELER İŞİN İÇİNE GİRİNCE EVLİLİK" SADE OLMUYOR"

Yenenler, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında düğünleriyle ilgili bilinmeyenleri anlatmış ve açıklamaları dikkat çekmişti: "İkimizin de istediği tek şey, sade bir olay olmasıydı. Aileler bu işin içine girince pek de öyle olmuyor.

Eser, ailesiyle birlikte beni istemeye geldi. Babam birden Manas destanını okumaya başladı. Abartısız 15 dakika falan konuştu. Ev isteme ortamından ziyade, konferans salonuna dönüştü."