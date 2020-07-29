Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı

Şimdilerde başrol oynadığı Atiye dizisinin üçüncü sezon çekimlerine başlanan başarılı oyuncu Beren Saat, Instagram hesabından eşi Kenan Doğulu'yla fotoğrafını paylaşarak evlilik yıldönümünü kutladı.

İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDULAR

Sık sık haklarında 'boşanacaklar' diye haberler yapılan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti iddialara son noktayı koydu. Evliliklerine kaldıkları yerden devam eden ikiliden Saat, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımla evlilik yıldönümlerini kutladı ve her şeyin yolunda gittiği mesajını verdi.

Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, 29 Temmuz 2014 yılında Los Angeles'ta dünya evine girmişti.