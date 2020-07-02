Berat Albayrak ve eşine ahlak dışı saldırıda bulunan şahıslardan ikisi tutuklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medyada dördüncü çocuklarının dünyaya geldiğini duyurduğu paylaşımın ardından yapılan hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BEŞİ SERBEST BIRAKILDI, İKİSİ TUTUKLANDI

Bakan Albayrak ve ailesine yönelik paylaşım yapıp kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara yönelik yapılan çalışmada 35 hesap yöneticisi tespit edildi. Bunlardan 16'sı yurt genelinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden beşi, polisteki ifadelerinin ardından, biri çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, iki kişi ise tutuklandı. Dokuz kişinin ise adli işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

15'İNİN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Tespit edilen hesap yöneticilerinden dördünün yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, diğer 15'inin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.

FETÖ'NÜN BÖLGE İMAMI ÇIKTI

Öte yandan, Albayrak ve ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen sosyal medya hesaplarından birinin, 2017 yılında Konya'da görülen FETÖ çatı davasındaki firari sanıklardan örgütte 'bölge imamı' olarak görev yapmış Onur İnceoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı.