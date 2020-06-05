Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomistler ve bazı medya mensuplarıyla bir araya geldi. Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde saat 11.00 sıralarında başlayan toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomistlerin sorularını yanıtladı ve önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Kısa çalıma ödeneği ve işten çıkarma yasağı uzatılacak mı?" sorusuna, "Paydaşlarla görüşüyoruz. Bu manada çok geniş kapsamlı ciddi bir paket çalışması içindeyiz" yanıtını verdi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİN POZİTİF AYRIŞACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Bakan Albayrak toplantıda yaptığı konuşmasında pandemi dönemi dikkat çekerek, "Gerçekten Türkiye dünya tarihinin en önemli salgını dediğimiz ve bu salgının iktisadın her alanında akademik olarak 'duruş' diye söylendiği, hiçbir şekilde tecrübe etmediğimiz bir döneme girdik. Ne tür tedbirler alacağınızı bilemediğiniz bir dönemi yaşadık. Ülkelerin kendi içinde genel ticaret içinde farklı algı süreçleri, farklı algı operasyonlarının olduğu bir süreci yaşadık. Türkiye olarak biz minimum etkilenmek için, yeni sistemle hızlı karar almanın getirdiği yönetimle Türkiye'nin pozitif ayrışarak geçirdiği bir dönem. Çok dinamik bir süreç bu. Çok kararlı, güçlü ve hızlı adımlar attık. Türkiye ekonomisini ortaya çıkan fırsatlar alanında pozitif ayrışacağını göreceğiz" diye konuştu.

Berat Albayrak açıklamalarının ardından toplantıya katılanların sorularını yanıtladı. Toplantıda öne çıkan sorular ve cevaplar şöyle:

"MALİ DİSİPLİN BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ OLDU"

Albayrak, "Bütçe açığında yüzde 3'ün kırmızı çizgi olduğunu söylediniz. Yeni dönemde kırmızı çizgi nedir? Varlık barışı gibi yeni kararlar var mı?" sorusuna, "Normal bir dünya ikliminden yola çıkarak tahminlerde bulunduk. Yıla da bütçe performansı olarak iyi başladık. Bugün içinden geçtiğimiz noktada mali disiplin bizim kırmızı çizgimiz oldu. Ama olağanüstü durumdan geçerken bütçe açığı performansı önceliklerimiz aramızda değil. Dünyada küçülmelerin konuşulduğu ortamda bütçe açığı ön planda değil" dedi.

Berat Albayrak, ABD'de son günlerde yaşananlarla ilgili olarak ise "ABD'de yaşanan olaylar endişe verici. Biz de yakından izliyoruz" diye konuştu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Albayrak, "Mayıs ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde geldi? Tahmin ve öngörüler değişti mi?"şeklinde soruya ise, "Yıl ortasından sonra, Haziran'dan sonra enflasyonda ciddi bir değişim söz konusu. Tahminlerden yana çeyreklik gelişmeleri yakından takip ediyoruz" yanıtını verdi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI

Albayrak, kısa çalışma ödeneğinin ve işten çıkarma yasağı uzatılıp uzatılmayacağının sorulması üzerine, "Paydaşlarla görüşüyoruz. İstikrar, piyasanın mimimum etkilenmesi önemli. Bu manada çok geniş kapsamlı ciddi bir paket çalışması içinde Çalışma Bakanlığı'mız. Biz de katkıda bulunuyoruz. İstihdam kalkanı diyebileceğim bir paketle bir hazırlık içinde çalışma yürütüyoruz" dedi.

KREDİLERE İLGİ

Bakan Albayrak, "Tatil, konut, otomotiv, çeyiz kredisinin ilk sinyalleri nedir? İlgi var mı?" sorusuna da "Bankalarımızdan ilk gelen rakamlarda bir çoğunda yoğun bir talep var. Ötelenen, ihtiyaç taleplerini desteleyecek rakamlar söz konusu. Konut rakamı 15 bini geçmişti 2 günde" yanıtını verdi.

VERGİ İNDİRİMİ

"Kredi paketleri konusunda vergi indirimi de olur mu?" sorusuna da yanıt veren Albayrak, "Vergi affı gibi algılanacak konulara ben hep karşı oldum. Yapılandırmalar konusunda adımlar atılmıştı. İhtiyaç dahilinde her türlü adım atabiliriz. Şu anda somut bir şey yok" ifadelerini kullandı.

SWAP KONUSU

Albayrak, "Swap konusunda hangi noktadayız?" sorusuna ise "Biz her ülke ile güçlü adımlar atıyoruz. Atmaya devam edeceğiz. Döviz borçluluğu gittikçe azalıyor. Dolarizasyon tersine dönmeye başladı. Bu süreç başladı. Etkilerini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Dolarizasyonun terse döndüğü bir dönemde 2021'de çok farklı bir tablo çıkacak" şeklinde yanıt verdi.