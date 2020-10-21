Benim Adım Melek dizisi final mi olacak? benim Adım Melek ne zaman bitecek? Benim Adım Melek son bölümde neler oldu?

Yurt dışı sahneleri için Belgrad Ormanı'nda ve dizinin kalan bölümleri Gaziantep'te çekilen Benim Adım Melek dizisi final mi yapacak?

BENİM ADIM MELEK DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK?

Benim Adım Melek dizisi yakın zamanda bitmesi planlanmıyor. Henüz yapım şirketi ve kanaldan bu yönde açıklama yapılmadı. Son hafta reyting sonuçlarına baktığımız zaman Total'de 6. sırada AB grubunda 5. sırada reyting sonuçlarında yer almaktadır.

BENİM ADIM MELEK DİZİSİ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Seyit Ali Melek'in hasta olduğuyla yüzleşirken yanında Defne vardır.. Melek'in her şeyi duyduğunu anlayan Halil, onun peşine düşer. Öte yandan Seyit Ali, Kerem ve Defne Melek'i konağa nasıl getireceklerine dair konuşurlar. Üçü nasıl bir yol izleyeceklerdir?

Alpay Funda'nın anlattıklarından sonra kimin yanında yer alacaktır? Zeynel evlilik hazırlığına başlamak üzereyken aldığı ihtarnameyle yıkılır. Mithat ve Seyran bir hayat kurmayı planlarken Mithat kötü bir halde Seyran'a sığınır. Mithat'ın yaşadıkları onu nasıl bir yola sokacaktır?

Kerem'in maçı sonrası konağa gidip kutlama yapılacakken Funda Seyit Ali'ye Melek'le ilgili ne söyleyecektir? Cumali Halil'in arabayı satışa çıkarttığını öğrenir, onunla konuşmaya gider. Seyit Ali çocukların oyununu bir kenara bırakıp Melek'in evden çıkarılması için ev sahibiyle konuşur. Bu duruma kim, nasıl tepki verecektir? Melek babasının öfkeyle yaptığını düşündüğü bu eylem karşısında ne yapacaktır?