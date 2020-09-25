Benim Adım Melek 33. bölüm fragmanı yayımlandı! Benim Adım Melek 32. bölüm izle

Benim Adım Melek yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Benim Adım Melek 33. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile çarşamba akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Benim Adım Melek yeni bölüm fragmnaı ve daha fazlası haberimizde.

BENİM ADIM MELEK 33. BÖLÜM FRAGMANI

Yayımlanan fragmanda, Cumali'nin evi yanıp kül olur. İtfaiye erleri yangının ortasında kalan biri olduğunu söylemesiyle Halil başta olmak üzere Melek ve diğerleri perişan olur. Bu arada can dostunu kurtarmak için kendini alevler içine atan ise Seyit Ali olur.

Benim Adım Melek son bölüm izle...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alpay'ın sünnete gelmesiyle herkes şoke olurken Alpay, kendisinin davet edilmediği yerde oğlunun da işi olmadığını söyler. Nitekim Melek Halil'le zaman geçirmekten çocuklarıyla ilgilenmemektedir. Konaktaki gerginlik Melek'in fenalaşmasına sebep olur. Melek hastalığını saklamaya devam edebilecek midir?

Alpay'ın tutuklanmasıyla Funda evi terk eder. Kenan intikam yolunda yürümeye hızla devam ederken Kadriye'nin göz koyduğu, Kenan'ın evi kime kısmet olacaktır? Mahmut ve Kadriye'nin çifte mutluluğuyla sevinen Karadağlarda eski günlerdeki gibi bir akşam planı yapılmaktadır.

Çocukların anneleri ve dedeleri arasında köprü olma çalışmaları bu sefer başarılı olacak mıdır? Cumali Melekleri Halfeti'de gördüğünü ona söylemediği için kendisine kırılan dostunun gönlünü almaya niyetlenirken hapisten çıkan ve içinde yanan öfke ateşini harlayan Alpay nasıl bir yıkıma sebep olacaktır?