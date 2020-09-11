Benim Adım Melek 31. bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek 30. bölüm izle

Benim Adım Melek yeni bölüm heyecanla beklenirken, dizinin 31. bölüm fragmanı da paylaşıldı. Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin başrollerde bulunduğu Benim Adım Melek hikayesi ile izleyeni büyülüyor. Benim Adım Melek son bölümde neler yaşandı?

BENİM ADIM MELEK 31. BÖLÜM FRAGMANI

Ekranların ilgi gören projesi Benim Adım Melek, her Çarşamba TRT'de yayımlanıyor. 30. son bölümü ardından ise 31. yeni bölüm fragmanı da paylaşıma sokuldu.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM FULL İZLE...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer'in askere gideceğini, yemin töreninden sonra gelip Defne'yi isteyeceğini söylemesi üzerine herkes kalakalır.

Funda Alpay'ın hala Melek'i dert ediyor olmasına kızarken gelen telefon üzerine iyice gerilir.

Şirhanlar asker hazırlığı yaparken Karadağlar sünnet hazırlığı içindedir. Cumali'nin dükkanına gelen toptancıyı Kenan intikam planına nasıl alet edecektir?

Ömer, günlerdir onunla görüşmeyi reddeden Defne'nin gönlünü almayı başarabilecek mi? Kadriye'nin tutamadığı çenesi başına ne iş açacak?

Bağ evinde düzenlenen yemeğe gelenler keyifli zaman geçirirken Kenan, Seyitali'ye Mithat'la ilgili önemli bir haberi verir. Mahmut ve Seyitali'nin gerilmesine sebep olan bu bilgi konakta nasıl bir yankı bulacak? Mithat iş sorununu çözdüğünü düşünürken neyle karşılaşacaktır?

Melek duygularının tadını çıkarmaya çalışırken hastalık seyri onun hayallerine engel olacak mı?