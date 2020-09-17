Spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden olan Benik Afobe, kariyeri ve performansı ile emrak ediliyor. Peki, Benik Afobe kimdir? Benik Afobe kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor? İşte, Benik Afobe'nin merak edilenleri!

BENİK AFOBE KİMDİR?

Doğum tarihi : 12 Şubat 1993

Kaç yaşında: 27 yıl yaşında

Nereli : Leyton, Londra, Birleşik Krallık

Boy : 1,83 m

Kilo : 78 kg

Kariyer başlangıç tarihi : 2001

Benik Afobe, 12 Şubat 1993 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya geldi. Futbola Arsenal altyapısında başlayan Kongolu golcü; Huddersfield, Reading, Bolton, Millwall, Sheffield Wednesday, Milton Keynes Dons, Wolverhampton, Bournemouth ve Bristol City formalarını da giydi. Geçtiğimiz sezon Stoke City ile Championship'te 13 maça çıkan Afobe, 3 gol kaydetti. Kongo Milli Takımı'nın formasını da 6 kez terleten Benik Afobe'nin milli formayla 1 golü bulunuyor.