Benfica'yı 2-1 yenen PAOK, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıktı
Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde eleyen Yunan ekibi PAOK, 3. ön eleme turunda Benfica'yı 2-1'le geçti ve bir üst tura adını yazdırdı.
15.09.2020 23:07 | Son Güncelleme: 15.09.2020 23:12
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda PAOK ile Benfica, Toumba Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan PAOK, Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalmayı başardı.
Karşılaşmada PAOK'un golleri; 63. dakikada Dimitris Giannoulis ve 75. dakikada Andrija Zivkovic'den geldi. Benfica'nın tek golü ise 90+4'te Rafa Silva'dan geldi.
BEŞİKTAŞ'I ELEMİŞTİ
PAOK daha önceki ön eleme turunda da temsilcimiz Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla geçmişti.