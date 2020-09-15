Benfica'yı 2-1 yenen PAOK, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıktı
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Benfica'yı 2-1 yenen PAOK, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıktı

Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde eleyen Yunan ekibi PAOK, 3. ön eleme turunda Benfica'yı 2-1'le geçti ve bir üst tura adını yazdırdı.

Benfica'yı 2-1 yenen PAOK, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıktı
15.09.2020 23:07 | Son Güncelleme: 15.09.2020 23:12

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda PAOK ile Benfica, Toumba Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan PAOK, Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalmayı başardı.

Karşılaşmada PAOK'un golleri; 63. dakikada Dimitris Giannoulis ve 75. dakikada Andrija Zivkovic'den geldi. Benfica'nın tek golü ise 90+4'te Rafa Silva'dan geldi.

BEŞİKTAŞ'I ELEMİŞTİ

PAOK daha önceki ön eleme turunda da temsilcimiz Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla geçmişti.

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