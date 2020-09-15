Benfica'yı 2-1 yenen PAOK, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıktı Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde eleyen Yunan ekibi PAOK, 3. ön eleme turunda Benfica'yı 2-1'le geçti ve bir üst tura adını yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda PAOK ile Benfica, Toumba Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan PAOK, Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalmayı başardı. Karşılaşmada PAOK'un golleri; 63. dakikada Dimitris Giannoulis ve 75. dakikada Andrija Zivkovic'den geldi. Benfica'nın tek golü ise 90+4'te Rafa Silva'dan geldi. BEŞİKTAŞ'I ELEMİŞTİ PAOK daha önceki ön eleme turunda da temsilcimiz Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla geçmişti.