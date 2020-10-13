Bendtner'den akılalmaz itiraflar! Eski arkadaşlarının skandallarını tek tek ifşaladı

Çalkantılı kariyerinde yaşadıklarıyla sorunlu bir yıldız olarak nitelendirilen ve günümüzde futbolu bırakmak için erken olarak nitelendirilecek yaşta profesyonel kariyerini noktalayan Danimarkalı oyuncu, yeni kitabını satışa çıkardı. Futbol hayatı boyunca skandal olaylarla gündeme gelen Bendtner, kitabında yaptığı hayat kadınları itirafıyla büyük ses getirirken, futbol oynadığı dönemde bazı futbolcuların çarpık ve sapkın ilişkilerini de itiraf etmekten geri durmadı.

Ada basınında bomba etkisi yaratan kitapta "Servet avcılarıyla ilişki yaşamaktansa cinsel ilişki için ücret ödemeyi tercih ederim" sözleriyle herkesi şaşırtan oyuncu, kariyeri boyunca hayat kadınlarıyla olan görüntüleri ile sık sık gündeme gelmişti.

"ROONEY HAYAT KADINLARIYLA BİRLİKTE OLURDU"

Kitabında İngiliz oyuncu Wayne Rooney hakkında bir sayfa ayıran Nicklas Bendtner, 34 yaşındaki futbolcunun kariyeri boyunca maçlardan önce hayat kadınlarıyla birlikte olduğunu iddia etti.

"KYLE WALKER BİR GENÇ KIZA TECAVÜZ ETTİ"

Sonraki sayfalarda iddia edilen olay ise tüyler ürpertici cinsten. Nicklas Bendtner, şu anda Manchester City forması giyen oyuncu Kyle Walker'ın arkadaşlarıyla verdiği çarpık ilişki partisine ve bir genç kıza tecavüz ettiği iddiasına yer verdi.

Futbolcular arasında hayat kadınlarıyla en çok ilişkiye giren futbolculardan biri olduğunu itiraf eden Nicklas Bendter, Kyle Walker için, "Sadece pantolonları indirilmişken suçüstü yakalandılar. İnanın bana, özellikle İngiltere'de ve dünyanın her yerinde bu tür olaylar hemen her gün yaşanıyor" sözleriyle ağızları açık bıraktı.

"ŞANTAJ YAPABİLİYORLAR"

Kitabında hayat kadınlarıyla yaşadığı ilişkilere değinen emekli futbolcu, "Mekanlarda, arkadaş ortamlarında kız tavlamak, hayat kadınlarına ücret ödeyip ilişkiye girmekten daha tehlikeli. Güvenip ilişkiye başladığınız insanların kim olduklarını bilmiyorsunuz, güzel bir gecenin ardından siz uyurken sizin fotoğraflarınızı çekip şantaj yapabiliyorlar." sözleriyle İngiltere'nin en çok konuşulanları arasında yer alıyor.

(Milliyet)