Ben Fero - Kramp ft. Ezhel sözleri | Ben Fero Kramp sözleri
Mahallemiz Esmer şarkısıyla tanınan ve sonrasında Demet Akalın'ın ismini verdiği şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran rapçi Ben Fero yeni şarkısı olan Ezhel ile yaptığı düetle piyasalara döndü. Ben Fero - Kramp ft. Ezhel sözleri | Ben Fero Kramp sözleri | Ben Fero kimdir?
Mahallemiz Esmer şarkısıyla tanınan ve sonrasında Demet Akalın'ın ismini verdiği şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran rapçi Ben Fero yeni şarkısı olan Ezhel ile yaptığı düetle piyasalara döndü. Ben Fero - Kramp ft. Ezhel sözleri | Ben Fero Kramp sözleri | Ben Fero kimdir?
BEN FERO KRAMP SÖZLERİ | BEN FERO FT EZHEL KRAMP SÖZLERİ
Ben Fero
Yeni kaset 2 adet alıcam 50 Cent bi de Wu Tang
Never haset i'm wit da gang
Takıp da çalıçam I wanna thank god
Bas Ekvadora, Fiji Suva ya da Phuket
Biliyorum olcak bu kez çoktan içimde lan bu ses
Saymadım kaç oldu lan aduket this *** is somethin u wanna look at
İşte bu kanki yuvana biç ek yalandan uzanan elini çek (ÇEK)
Kelimi çek, verim bi çek alayı patates nicesi leş bilirsin bu ara biz esicez
İzmir'den Berlin'e vizemiz beş senelik kardeş we made it kardeş
Ankaralı bebelerimi de Germany'de kes (KES ULAN KES)
Crusin baba 60 impala pala pala
car game best açık ara (ARA)
mahallenin gözleri kara (KARA)
kardeşim biladerim real bro Seco (SECO)
rapi esmer ayni Fero (FERO)
Bugun kudam Lou Gucci sağım solum artik gaci mahallede ise ben Tefo (TEFO)
Memlekette her yer ghetto(GHETTO)
seçmez herşeyi yer o (U KNOW)
Burda var Artz ve de Bugy (WUH)
Ezehe-ele ve Fero (FERO)
Ezhel
KRAMP
GİRER BEYNİME KRAMP
OLSAM ŞU DÜNYAYA KRAL
DAR GELİR DÜNYANIN TACI
KRAMP GİRER KRAMP
GİRER BEYNİME KRAMP
OLSAM ŞU DÜNYAYA KRAL
DAR GELİR DÜNYANIN TACI
Ben Fero
Yargıları bırak
Kasma prim duyar
İnternette hıyar
Sanma biri duyar
Bi gün haksız konuştuğumu görür isen uyar yani demek oluyo bi sus olayım bu yar (WUH)
Bi yerlerde bişi görür ya da bişi duyar
Olabilir inanırsın insanoğlu bu ya (ey)
Her seferde direk bana gel de ki şu ya;
Çizgimi bozduğumu görürsen uyar
Sanki bi yarasıyım gözleri olan,
Hızlıca yayılan izleri olan
Hem hasta bırakan hem kötü olan,
Herkesin hakkında sözleri olan
Her an koştum normali özledim on ay
Önce şunu tam bi kavra özveri olay
Ben hit oldum trend oldum bi beat doldur never boş dur
Bunlar oldum olamam ben gözleri dolan
Taşradan çıkıp da starla yaptım big moves
Ektim ben bu tarlaya artık dik dur
Napcaksan utanma yap bak risk bu
Göstercen utanmadan bak iş bu
Çenem sanki pitbull ne güzel bi beat bu
Böyle duo git bul
Çok abartma biladerim topu topu feat bu
Dar gelir duramam ben kral olsam keep cool
YEA YEA
Ezhel
KRAMP
GİRER BEYNİME KRAMP
OLSAM ŞU DÜNYAYA KRAL
DAR GELİR DÜNYANIN TACI
KRAMP GİRER KRAMP
GİRER BEYNİME KRAMP
OLSAM ŞU DÜNYAYA KRAL
DAR GELİR DÜNYANIN TACI x2
BEN FERO KİMDİR? BEN FERO GERÇEK ADI
Gerçek adı Ferhat olan Ben Fero, 1991 yılında Almanya'nın Berlin'den önceki başkenti Bonn şehrinde doğdu. 3 yıl Almanya'da yaşayan Ferhat daha sonra ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönüş yaptı. Babası Trabzon, annesi Sivas'lıdır. İzmir'de yaşıyan ünlü rapçinin kilosu 68, boyu 1,77'dir.
Uzun yıllardır rap müziğiyle amatör olarak ilgilenen Ben Fero, 8 yaşında rap müziğiyle unutulmaz rapçi 2pac'i dinleyerek tanıştı. 2005-10 yılları arasında üniversite eğitimini tamamlayıp, vatani görevini Kıbrıs'ta yaptı. 2000'li yılların başında amatör olarak rap denemeleri yaptı. İlk profesyonel çalışması ise 2018 yılında hazırladığı 'Mahallemiz Esmer' parçası oldu.
Ben Fero geçimini, İzmir'de faaliyetlerini sürdüren özel bir firmanın satış departmanında çalışarak sağlıyordu. "Kimlerdensin" adlı 2. parçasından sonra işten ayrıldı ve müzik kariyerine odaklandı.
Ben Fero, verdiği bir röportajda kendisini Sansar Salvo'nun şarkılarıyla büyüdüğünü, Türkçe Rap müziğinin kemik isimleri Mahsal, Firar, Kadıköy Acil, Hemsta, Cash Flow, Giotin, Server Uraz, Beta, Sagopa Kajmer, Fuat, Ceza, Killa Hakan'ın şarkılarını dinlediğini belirtti.