Mahallemiz Esmer şarkısıyla tanınan ve sonrasında Demet Akalın'ın ismini verdiği şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran rapçi Ben Fero yeni şarkısı olan Ezhel ile yaptığı düetle piyasalara döndü. Ben Fero - Kramp ft. Ezhel sözleri | Ben Fero Kramp sözleri | Ben Fero kimdir?

BEN FERO KRAMP SÖZLERİ | BEN FERO FT EZHEL KRAMP SÖZLERİ

Ben Fero

Yeni kaset 2 adet alıcam 50 Cent bi de Wu Tang

Never haset i'm wit da gang

Takıp da çalıçam I wanna thank god

Bas Ekvadora, Fiji Suva ya da Phuket

Biliyorum olcak bu kez çoktan içimde lan bu ses

Saymadım kaç oldu lan aduket this *** is somethin u wanna look at

İşte bu kanki yuvana biç ek yalandan uzanan elini çek (ÇEK)

Kelimi çek, verim bi çek alayı patates nicesi leş bilirsin bu ara biz esicez

İzmir'den Berlin'e vizemiz beş senelik kardeş we made it kardeş

Ankaralı bebelerimi de Germany'de kes (KES ULAN KES)

Crusin baba 60 impala pala pala

car game best açık ara (ARA)

mahallenin gözleri kara (KARA)

kardeşim biladerim real bro Seco (SECO)

rapi esmer ayni Fero (FERO)

Bugun kudam Lou Gucci sağım solum artik gaci mahallede ise ben Tefo (TEFO)

Memlekette her yer ghetto(GHETTO)

seçmez herşeyi yer o (U KNOW)

Burda var Artz ve de Bugy (WUH)

Ezehe-ele ve Fero (FERO)

Ezhel

KRAMP

GİRER BEYNİME KRAMP

OLSAM ŞU DÜNYAYA KRAL

DAR GELİR DÜNYANIN TACI

KRAMP GİRER KRAMP

GİRER BEYNİME KRAMP

OLSAM ŞU DÜNYAYA KRAL

DAR GELİR DÜNYANIN TACI

Ben Fero

Yargıları bırak

Kasma prim duyar

İnternette hıyar

Sanma biri duyar

Bi gün haksız konuştuğumu görür isen uyar yani demek oluyo bi sus olayım bu yar (WUH)

Bi yerlerde bişi görür ya da bişi duyar

Olabilir inanırsın insanoğlu bu ya (ey)

Her seferde direk bana gel de ki şu ya;

Çizgimi bozduğumu görürsen uyar

Sanki bi yarasıyım gözleri olan,

Hızlıca yayılan izleri olan

Hem hasta bırakan hem kötü olan,

Herkesin hakkında sözleri olan

Her an koştum normali özledim on ay

Önce şunu tam bi kavra özveri olay

Ben hit oldum trend oldum bi beat doldur never boş dur

Bunlar oldum olamam ben gözleri dolan

Taşradan çıkıp da starla yaptım big moves

Ektim ben bu tarlaya artık dik dur

Napcaksan utanma yap bak risk bu

Göstercen utanmadan bak iş bu

Çenem sanki pitbull ne güzel bi beat bu

Böyle duo git bul

Çok abartma biladerim topu topu feat bu

Dar gelir duramam ben kral olsam keep cool

YEA YEA

Ezhel

KRAMP

GİRER BEYNİME KRAMP

OLSAM ŞU DÜNYAYA KRAL

DAR GELİR DÜNYANIN TACI

KRAMP GİRER KRAMP

GİRER BEYNİME KRAMP

OLSAM ŞU DÜNYAYA KRAL

DAR GELİR DÜNYANIN TACI x2

BEN FERO KİMDİR? BEN FERO GERÇEK ADI

Gerçek adı Ferhat olan Ben Fero, 1991 yılında Almanya'nın Berlin'den önceki başkenti Bonn şehrinde doğdu. 3 yıl Almanya'da yaşayan Ferhat daha sonra ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönüş yaptı. Babası Trabzon, annesi Sivas'lıdır. İzmir'de yaşıyan ünlü rapçinin kilosu 68, boyu 1,77'dir.

Uzun yıllardır rap müziğiyle amatör olarak ilgilenen Ben Fero, 8 yaşında rap müziğiyle unutulmaz rapçi 2pac'i dinleyerek tanıştı. 2005-10 yılları arasında üniversite eğitimini tamamlayıp, vatani görevini Kıbrıs'ta yaptı. 2000'li yılların başında amatör olarak rap denemeleri yaptı. İlk profesyonel çalışması ise 2018 yılında hazırladığı 'Mahallemiz Esmer' parçası oldu.

Ben Fero geçimini, İzmir'de faaliyetlerini sürdüren özel bir firmanın satış departmanında çalışarak sağlıyordu. "Kimlerdensin" adlı 2. parçasından sonra işten ayrıldı ve müzik kariyerine odaklandı.

Ben Fero, verdiği bir röportajda kendisini Sansar Salvo'nun şarkılarıyla büyüdüğünü, Türkçe Rap müziğinin kemik isimleri Mahsal, Firar, Kadıköy Acil, Hemsta, Cash Flow, Giotin, Server Uraz, Beta, Sagopa Kajmer, Fuat, Ceza, Killa Hakan'ın şarkılarını dinlediğini belirtti.