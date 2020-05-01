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Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir vaşak, Tunceli'de bir restoranın bahçesine girince ortaya belgesellik görüntüler çıktı. Bir sokak kedisini yakalayan vaşak, çevredeki vatandaşların kediyi kurtarma çabaları sonrası avını alarak bölgeden uzaklaştı.

01.05.2020 12:27 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:55

Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için koruma altında olan vaşak, kediyi yakaladı, vatandaşların müdahale etmek istemesi üzerine kapıp götürdü. O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Olay, Hozat İlçe merkezi çıkışında yer alan bir restoranın bahçesinde yaşandı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için tüm dünyada koruma altında bulunan vaşak bahçeye gelerek, bir kediyi yakaladı.

KEDİYİ ALARAK HIZLA UZAKLAŞTI

Durumu fark eden vatandaşlar, kediyi kurtarmak istedi. Bunun üzerine vaşak kediyi alarak hızla bölgeden uzaklaştı. O anları ise yöre sakinlerinden Soner Murat cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

"İLK KEZ VAŞAK GÖRDÜM"

Görüntüleri çeken Soner Murat, ilçe merkezine yakın bir noktada ilk kez vaşak gördüğünü belirterek, kediyi vaşağın elinden almak için çaba gösterdiklerini ancak başarılı olamadıklarını söyledi.