Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor

Antalya Elmalı'nın İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün nikahını kıydığı ve daha sonradan makam şoförü yaptığı Ahmet Tilki'nin eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edildi. Söz konusu iddiaların merkezindeki kadın Sümeyra Tilki de yaşananlardan sonra ilçedeki erkeklerin de attıkları mesajlarla kendisini taciz ettiklerini belirtti.

"AHMET BENİ EVE KİLİTLEMEYE BAŞLADI"

Hürriyet'ten Salim Uzun'a konuşan Sümeyra Tilki şunları söyledi: "10 yıl önce eşimden boşanıp Elmalı'ya anne ve babamın yanına döndüm. 1 çocuğum var. Sırf babasız büyümesin diye yeniden evlenmek istedim. Ahmet'le tanıştım. Biraz acele bir kararla 2019'da evlendik. Halil Başkanı da sadece nikâhta gördüm. İnanın makam odasının nerede olduğunu bile bilmiyorum. Evliliğimin ilk aylarından itibaren psikolojik ve fiziksel şiddet görmeye başladım. 7 ay önce boşanma kararı aldım. Ahmet beni eve kilitlemeye başladı. Mayıs başında cep telefonuma da el koydu. Kendisinden korktuğum için avukatımla konuştum. Hatta, 'Eşime şiddet uygulamayacağım' diye elinden imzalı yazı aldık.

"TELEFONUMA TAKİP PROGRAMLARI YÜKLEMEYE ÇALIŞTI"

Ahmet her geçen gün daha da paranoyak hale geldi. Alkol alıp, 'Sen benimle nasıl evlendin' diyordu. Sürekli kapıyı kilitleyip bilgisayarcılarla görüşüyordu, ses kayıtları dinliyordu. Telefonuma takip programları yüklemeye çalıştığını, adıma gizlice hat çıkardığını fark ettim. WhatsApp yazışmalarının da dijital ortamda yaratıldığını düşünüyorum. Kamera görüntülerini izledim. Evet o sokaktan geçtim. Çünkü o sokak Ahmet'le yaşadığım evime, marketime çok yakın. Hatta görüntülerde telefonla konuştuğum kişi de eşim Ahmet.

"İLÇENİN ERKEKLERİ BANA MESAJ ATIYOR"

Ben her şeyden önce bir anneyim. Bu olaydan sonra hemcinslerim bile tek bir soru sormadan beni linç etti. Özel fotoğraflarım her yerde yayınlandı. İlçenin erkekleri 'Başkana var da bize yok mu' diye mesaj atıyor. Bu nasıl bir rezillik! İnanın adımı değiştirmeyi düşünüyorum. Er geç yargı en doğru kararı verecek."