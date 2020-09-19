Belediye Başkanı Hamza Şayir, hazırladığı sürprizle gazileri sevindirdi

Son dönemlerde yapmış olduğu çalışmalarda namı ilçede sınırlarını aşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kore ve Kıbrıs gazileri için hazırladığı sürprizle de adından söz ettirmeyi başardı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir tarafından görevlendirilen Belediye personeli, sabahın erken saatlerinde Gaziler Günü kutlama programına hazırlanan gazilerin kapılarını çaldı. Belediye personeli "Gaziler Gününüz kutlu olsun. Başkanımız Sayın Hamza Şayir'in selamlarını getirdik" diyerek gazilere isimlerinin yazılı olduğu pankartı gösterdi.

PANKARTI GÖRÜNCE DUYGULANDILAR

Adlarına düzenlenen "Gazilerimiz gururumuzdur. Dilovası ve Türkiye'nin gururu muhterem gazimiz 19 Eylül Gaziler Gününüz kutlu olsun" yazılı pankartı gören gazilerin duygulandıkları gözlendi.

"BAŞKANIMIZ SAĞOLSUN"

Başkan Şayir'e anlamlı sürprizi için teşekkür eden gaziler, "Başkanımıza bizi unutmayıp onurlandırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Sağolsun, varolsun" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE YAPTIKLARI DA BÜYÜK TAKDİR TOPLAMIŞTI

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, daha önce de göreve gelir gelmez makam aracını satmış ve elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi almıştı. Pandemi sürecinde de iyi bir sınav veren Başkan Şayir, Ramazan ayında ilçedeki bütün evlere yardım kumanyası, patates ve soğan dağıtmıştı. Yardım organizasyonlarına bizzat katılan Başkan Şayir'in kucağında koli ve çuval taşıdığı görüntüler büyük takdir toplamıştı.