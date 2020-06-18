Bekçi alımları ne zaman? Bekçi başvuru şartları neler? Bekçilik başvurusu nasıl yapılır? 2020 Bekçi başvuruları! Bekçilik hakkında merak edilenler!

Mahale ve sokakların asayişini sağlayacak olan Bekçiler ile ilgili hem yetkiler genişliyor hem de ihtiyaç artıyor. Bekçi olmak isteyen vatandaşlarımız ise Bekçi başvurularını araştırıyor ve merak ediyor. Bekçi başvuruları ne zaman? Bekçi alım şartları nelerdir? Detaylar habrimizde.

2020 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

2020 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından yapılacak bekçi alımı tarihi merak konusu oluyor. İlkokul, lise, önlisans, lisans düzeyince gerçekleştirilecek Çarşı ve Mahalle Bekçi alımı tarihine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Alım tarihine ilişkin gelişmeler olduğu zaman buradan sizlere duyuruyu yapacağız.

BEKÇİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çarşı ve Mahelle Bekçiliği için başvuru yapacak adaylar öncelikle e-Devlet üzerinden ön başvurularını yapacak ve hemen ardından şahsen başvuru ve ön sağlık kontrolleri için Polis Akademisi Başkanlığı (https://www.pa.edu.tr/) internet sitesi üzerinden açılan başvuru ilanına başvuru gerçekleştirilecek. Sağlık kontrollerini geçen adaylar MEB tarafından hazırlanan yazılı sınavı da geçmelidirler.

Yazılı sınavı atlatanlarlar, Polis Akademisi'nin oluşturduğu fizili yeterlilik pakuruna katılacaklar. Son aşama ise sözlü mülakat sınavıdır. Sözlü mülakatdan da başarılı şekilde geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi sitesi üzerinden açıklanacaktır.

2020 BEKÇİ ALIMI

BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Polis Akademisi işbirliğinde alımı yapılacak Çarşı ve Mahalle Bekçisi maaşları şöyle:

İlkokul Mezunu Bekçi 4.302,80 TL,

Lise Mezunu Bekçi 4352 TL ile 4,455,14 TL,

Ön lisans Mezunu Bekçi 4357,50 ile 4.400 TL,

Lisans Mezunu ve Bekar Bekçi 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasında maaş alır.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

– En az 167 cm boyunda olmak,

– Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

– Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

– Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

– 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

– 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

– Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

2020 BEKÇİ ALIMI

– Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

– Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

– Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

– Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

– Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

– Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

– Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

– Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

– Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

– Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

– Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.